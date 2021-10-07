Страна и люди

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  • Андрей
    Помню... Вечная память.Расстреляли ради ...
  • Мария
    Лошадь - не человек, а животное."Кровавая барыня"...
  • Лариса Кащенко
    Ксюша жила в сфере абсолютной защищенности от всего, что могло бы создать дискомфорт. Умная, образованная, с хорошо "..."Кровавая барыня"...

«Бомжеватое народонаселение», сенатор ибн Нарусова и крабовая Ксюша — мнение

«Бомжеватое народонаселение», сенатор ибн Нарусова и крабовая Ксюша — мнение

5 октября 2002 года в город Кызыл вернулся из столичной командировки председатель правительства Тувы Шериг-оол Ооржак.

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ВЛАДИСЛАВ
Как задолбали эти пафосные твари.
Владимир Eвтушенко
Вся эта мерзкая семейка живёт на украденные Собачком деньги, причём , миллионы долларов. И как бы там ни одевались они, эти твари, для меня они мразь и гнусь, почему-то нежно опекаемая Путиным
Вячеслав Долинин
Ксюшадь такая же оппозиционерка, как её мамаша тувинка.

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