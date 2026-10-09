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10 самых смешных фото собак в мире — победители Dog Photography Awards 2026

10 самых смешных фото собак в мире — победители Dog Photography Awards 2026

Нас порвало от смеха, как Тузик грелку! Но ржали мы со всем почтением: это официально самые смешные фото собак в мире 2026 года.

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