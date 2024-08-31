Солнечный парус НАСА успешно расправляет крылья в космосе

Усовершенствованная композитная система солнечного паруса (ACS3) НАСА отправилась в космос 24 апреля на ракете Electron компании Rocket Lab, а в конце августа НАСА сообщило в своем релизе, что операторы миссии проверили технологию на полноту развертывания в космосе.
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