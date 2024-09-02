Ежегодный фестиваль технических видов спорта пройдет в Москве в День города

С 7 по 8 сентября традиционно в День города в Центре технических видов спорта Москва при поддержке Департамента спорта города Москвы и Российской автомобильной федерации уже в шестой раз пройдет ежегодный Фестиваль технических видов спорта.
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