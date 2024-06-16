Миңнеханов социаль челтәрдәге сәхифәсенә Корбан бәйрәменә багышланган видеоролик куйды

<p>Татарстан Рәисе <strong>Рөстәм Миңнеханов </strong>Телеграм-каналында һәм «ВКонтакте» социаль челтәрендәге сәхифәсендә язылучыларны Корбан бәйрәме белән котлады һәм аның мәгънәсен тасвирлаучы видеоролик урнаштырды.
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