В России появится новая гоночная серия на автомобилях Lada

«ТМС Моторспорт»В 2027 году в российском автоспорте появится новая гоночная серия — монокубок Lada Iskra Cup с участием новейшей модели АвтоВАЗа, подготовленной тольяттинской компанией TMS, а за руль седанов сядут экипажи, состоящие из профессионального пилота, гонщика-любителя и медийной личности.
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