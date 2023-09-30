UMCG: реконструкция груди тканями пациентки приводит к большей удовлетворенности

Ученые из Университетского медицинского центра Гронингена (UMCG) выяснили, что женщины, перенесшие реконструкцию груди с использованием собственных тканей, сообщают о более высоком удовлетворении грудью по сравнению с теми, кто перенес реконструкцию на основе имплантов.