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UMCG: реконструкция груди тканями пациентки приводит к большей удовлетворенности

UMCG: реконструкция груди тканями пациентки приводит к большей удовлетворенности

Ученые из Университетского медицинского центра Гронингена (UMCG) выяснили, что женщины, перенесшие реконструкцию груди с использованием собственных тканей, сообщают о более высоком удовлетворении грудью по сравнению с теми, кто перенес реконструкцию на основе имплантов.

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