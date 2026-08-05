Brent Bounces As Houthis Attack, Sink Vessel Off Yemen With Sea Drone The Houthis have quickly made good on their earlier threat, with the United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) Centre having reported the following fresh attack off Yemen: UKMTO has received a time-late report of an incident 9NM southwest of Al Mukha, Yemen.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии