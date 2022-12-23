Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

92 подписчика

Блаттер о 48 сборных на ЧМ: «Из футбола пытаются выжать побольше, как сок из лимона»

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался о чрезмерной коммерциализации футбола. «Предпринимаются попытки выжать из футбола побольше, как сок из лимона.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх