Песков: Путин поручил МВД следить за соблюдением правопорядка в зонах паводков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин поручил главе Министерства внутренних дел (МВД) РФ Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зонах паводков.
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