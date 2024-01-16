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“Он много врет”, – Дружинина выставила Жигунова в ином свете

“Он много врет”, – Дружинина выставила Жигунова в ином свете

Режиссер “Гардемаринов” представила свою версию воспоминаний о съемках культовой саги. Сергей Жигунов давно известен и уважаем поклонниками, прежде всего актера помнят как талантливого исполнителя роли гардемарина Белова.

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