“Он много врет”, – Дружинина выставила Жигунова в ином свете

Режиссер “Гардемаринов” представила свою версию воспоминаний о съемках культовой саги. Сергей Жигунов давно известен и уважаем поклонниками, прежде всего актера помнят как талантливого исполнителя роли гардемарина Белова.
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