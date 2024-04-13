Внимание, педофил! Челябинцы разыскивают мужчину, пристающего к детям

Тревожную новость сообщили жители Тополиной аллеи. Публикуем приметы странного человека."Внимание, на районе педофил!!!" Такими словами начинается одно из сообщений, опубликованных в группе ВКонтакте "Тополинка / Тополиная Аллея / Челябинск".
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