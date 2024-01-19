Дикторы французского телевидения с трепетом сообщали. Убили 60 французских военных.
Одним махом 60 убивахом
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
А НЕХРЕНА ЕЗДИТЬ ГДЕ НЕ ПОПАЛО...А ВОТ ПОПАЛО...И БОЛЕЕ НЕ ЕЗДЮТ...
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15 час.
СП
Сергей Потемкин
Ну не умеем мы играть в такие хитрые игры...
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15 час.
Александр Свитайло
Предупреждали ведь, что всё, что приезжает в Бандеростан, это наши законные цели. Неплохо бы еще бумкнуть по какому-нибудь из поездов, которые в Киев возят всяких Сунаков, другие бы может задумались и зареклись к наркофюреру на свиданки ездить...
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12 час.
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