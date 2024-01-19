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Одним махом 60 убивахом

Одним махом 60 убивахом

Дикторы французского телевидения с трепетом сообщали. Убили 60 французских военных.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
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