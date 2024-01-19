Одним махом 60 убивахом

А НЕХРЕНА ЕЗДИТЬ ГДЕ НЕ ПОПАЛО...А ВОТ ПОПАЛО...И БОЛЕЕ НЕ ЕЗДЮТ...

Александр Свитайло

Предупреждали ведь, что всё, что приезжает в Бандеростан, это наши законные цели. Неплохо бы еще бумкнуть по какому-нибудь из поездов, которые в Киев возят всяких Сунаков, другие бы может задумались и зареклись к наркофюреру на свиданки ездить...