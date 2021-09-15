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Си Цзиньпин отказался лично встретиться с Байденом

Си Цзиньпин отказался лично встретиться с Байденом

Американский лидер надеялся «выйти из тупика» в отношениях двух странПредседатель КНР Си Цзиньпин отказал президенту США Джо Байдену в личной встрече, сообщает газета Financial Times со ссылкой на свои источники, знакомые с разговором лидеров.

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