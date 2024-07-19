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Большинство жителей России не испытывают негатива к людям других национальностей

Большинство жителей России не испытывают негатива к людям других национальностей

79% оценили отношения между людьми разных национальностей как доброжелательные или бесконфликтные.Согласно опросу ВЦИОМ, 81% жителей России не испытывают негативных эмоций к представителям других национальностей.

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