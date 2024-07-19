Большинство жителей России не испытывают негатива к людям других национальностей

79% оценили отношения между людьми разных национальностей как доброжелательные или бесконфликтные.Согласно опросу ВЦИОМ, 81% жителей России не испытывают негативных эмоций к представителям других национальностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии