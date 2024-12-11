Число небоскребов комфорт-класса в Москве за год выросло на 26%

На первичном рынке Москвы реализуется 29 проектов комфорт-класса с небоскребами. За год этот показатель вырос на 26,1%, следует из данных аналитиков «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 11 декабря.
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