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Россия справится с шоком, поскольку обладает крупной экономикой — Лысенко

Россия справится с шоком, поскольку обладает крупной экономикой — Лысенко

Россия сможет пережить внешние шоки, поскольку она обладает крупной экономикой, заявил аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко 30 августа, сообщают РИА «Новости».

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