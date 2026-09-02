Илон Маск объявил о релизе ИИ-модели Grok 4.7

Илон Маск сообщил, что новая версия искусственного интеллекта xAI — Grok 4.7 выйдет примерно через 10 дней, ориентировочно в середине сентября.
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