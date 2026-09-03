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Рамблер

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Филипп Киркоров назвал свою вторую родину

Филипп Киркоров назвал свою вторую родину

Народный артист России Филипп Киркорова назвал свою вторую родину после участия в концерте «Душа России.

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