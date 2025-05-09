Ограничения ввели на работу аэропорта Нижнекамска

В Росавиации сообщили о введённых ограничениях на работу аэропорта Нижнекамска. «Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 07:50 мск введены в аэропорту Нижнекамск», — говорится в заявлении.
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