МИД: РФ примет меры по ядерному сдерживанию при размещении США ракет в АТР

Россия будет вынуждена реагировать на новые угрозы безопасности и принимать меры для ее обеспечения, в том числе в области ядерного сдерживания, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
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