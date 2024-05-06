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МИД: РФ примет меры по ядерному сдерживанию при размещении США ракет в АТР

МИД: РФ примет меры по ядерному сдерживанию при размещении США ракет в АТР

Россия будет вынуждена реагировать на новые угрозы безопасности и принимать меры для ее обеспечения, в том числе в области ядерного сдерживания, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

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