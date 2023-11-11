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  • Ксюша Кирьязис
    Пусть только Израиль не забывает, что если весь мир плюнет, то....НЕТАНЬЯХУ ЗАЯВИЛ ...
  • Lana_Borei Иванова
    Как бешеной собаке сто вёрст не круг, так и Израилю убитые дети Газы не жертвыНЕТАНЬЯХУ ЗАЯВИЛ ...
  • Лев Добрый
    Вот только поэтому, весь мир, ненавидит(кроме России) евреев!👀👈😜НЕТАНЬЯХУ ЗАЯВИЛ ...

Украина сломлена открывшейся правдой о Зеленском: Люди не верят президенту, ждут поражения и предлагают начать переговоры

Украина сломлена открывшейся правдой о Зеленском: Люди не верят президенту, ждут поражения и предлагают начать переговоры

Ситуация еще хуже, чем описано в статье Time. Пора посмотреть правде в глаза, а не делать виновными западных журналистов Фото: REUTERS В команде президента Украины попытались опровергнуть тезисы нашумевшей публикации и начали искать источник утечки информации Статья в журнале Time, о которой мы писали вчера, не произвела эффект, а стала самой настоящей бомбой, которая взорвалась, разнеся Банковую, где находится Офис президента Украины, в ошметки и куски.

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Комментарии
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Лев Добрый
Доигрался мерзавец! А что вы хотите, всему есть предел, наркоман, он и есть наркоман!👀👍👈😜
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20 час.
ВД
Вовладар Даров
Да не будет переговоров, Россия завершит СВО, потому как Украина отвергла более раннее предложение о переговорах!
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11 час.

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