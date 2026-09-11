Сенатор Карасин: РФ сделает ставку на "узкий" формат переговоров по Украине  

Россия сделает ставку на «более узкий состав» в переговорном процессе по урегулированию на Украине. Так председатель комитета Совфеда по международным дела Григорий Карасин прокомментировал «Газете.
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