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Газета.ру

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Сенатор Карасин: РФ сделает ставку на "узкий" формат переговоров по Украине  

Сенатор Карасин: РФ сделает ставку на "узкий" формат переговоров по Украине  

Россия сделает ставку на «более узкий состав» в переговорном процессе по урегулированию на Украине. Так председатель комитета Совфеда по международным дела Григорий Карасин прокомментировал «Газете.

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