В Калининградской области задержали адвоката из-за призыва к терроризму

Уголовное дело возбуждено в отношении 29-летнего адвоката адвокатской палаты Калининградской области, подозреваемого в публичном призыве к террористической деятельности, совершенного с использованием сети Интернет, сообщает пресс-служба СУ СК России по Калининградской области 7 марта на официальном интернет-портале.
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