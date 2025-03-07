В Калининградской области задержали адвоката из-за призыва к терроризму

Уголовное дело возбуждено в отношении 29-летнего адвоката адвокатской палаты Калининградской области, подозреваемого в публичном призыве к террористической деятельности, совершенного с использованием сети Интернет, сообщает пресс-служба СУ СК России по Калининградской области 7 марта на официальном интернет-портале.