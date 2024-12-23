Как украсить комнату к Новому году — 2025: 23 идеи новогоднего интерьера

Традиция наряжать дом к Рождеству и Новому году насчитывает сотни лет. Разбираемся вместе с дизайнером интерьеров, как украсить комнату, что сегодня в тренде и каких ошибок лучше избегать В Новый год принято уделять особое внимание украшению жилья.