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Как украсить комнату к Новому году — 2025: 23 идеи новогоднего интерьера

Как украсить комнату к Новому году — 2025: 23 идеи новогоднего интерьера

Традиция наряжать дом к Рождеству и Новому году насчитывает сотни лет. Разбираемся вместе с дизайнером интерьеров, как украсить комнату, что сегодня в тренде и каких ошибок лучше избегать В Новый год принято уделять особое внимание украшению жилья.

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