Упавшего в ущелье сотрудника ГЭС спасли в Северной Осетии

Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания Сотрудник Гизельдонской гидроэлектростанции (ГЭС) в Северной Осетии при проведении работ упал в Кобанское ущелье, после чего ему потребовалась помощь спасателей.
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