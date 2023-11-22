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Упавшего в ущелье сотрудника ГЭС спасли в Северной Осетии

Упавшего в ущелье сотрудника ГЭС спасли в Северной Осетии

Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания Сотрудник Гизельдонской гидроэлектростанции (ГЭС) в Северной Осетии при проведении работ упал в Кобанское ущелье, после чего ему потребовалась помощь спасателей.

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