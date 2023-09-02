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Бастующие работники отеля в Лос-Анджелесе призвали Месси и «Интер Майами» остановиться в другом месте

Бастующие работники отеля в Лос-Анджелесе призвали Месси и «Интер Майами» остановиться в другом месте

Сотрудники отеля Fairmont Miramar в среду стали протестовать, присоединившись к тысячам работников отелей по всей Калифорнии, которые этим летом объявили забастовку, чтобы добиться повышения заработной платы на фоне роста цен на жилье.

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