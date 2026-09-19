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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Неймар подарил Олисе подписанную футболку. Майкл в ответ передал бразильцу свою

Майклу Олисе подарили подписанную футболку Неймара. Полузащитнику вручила ее сотрудница телеканала Caze TV после матча «Баварии» против «Униона» в 4-м туре Бундеслиги (7:0).

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