Крупные спонсоры Никки Хейли отказываются от дальнейшего финансирования её предвыборной кампании после очередного поражения от Дональда Трампа

После убедительной победы на внутрипартийных выборах Дональда Трампа в Южной Каролине ряд крупных спонсоров предвыборной кампании Никки Хейли заявляет о нежелании финансировать её дальнейшее участие в противостоянии с 45-м президентом США.
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