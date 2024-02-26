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Крупные спонсоры Никки Хейли отказываются от дальнейшего финансирования её предвыборной кампании после очередного поражения от Дональда Трампа

Крупные спонсоры Никки Хейли отказываются от дальнейшего финансирования её предвыборной кампании после очередного поражения от Дональда Трампа

После убедительной победы на внутрипартийных выборах Дональда Трампа в Южной Каролине ряд крупных спонсоров предвыборной кампании Никки Хейли заявляет о нежелании финансировать её дальнейшее участие в противостоянии с 45-м президентом США.

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