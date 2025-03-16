Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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О вреде абстрактного гуманизма: всегда ли неправ людоед?

О вреде абстрактного гуманизма: всегда ли неправ людоед?

Ростислав Ищенко *** В современном обществе или даже в современных обществах распространена мысль, что гуманизм хорош всегда.

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Комментарии
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Евгений Кузнецов
Статейка-это что называется &quot;словесный понос&quot;
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15 час.
mm
maiop maiop
потеряв бдительность, вы поверите абстрактным гуманистам и позволите им реализовать свои прекраснодушные идеи, то оглянуться не успеете, как ваши кости затрещат на их зубах. https://alternatio.org/articles/articles/item/146231-o-vrede...
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14 час.
Анд
Поняно чего автор сказать хотел, но не много &quot;подушню&quot;: причина по которой люди отказались от каннибализма, не только там в гуманизме, но при этом есть причины гораздо более прозаичны: первое - болезни, которые развиваются при таких делах,  причем не только психические но и всяке прочие нарушения, второе проистекает из первого- даже вынужденный канибализм повреждает психику человеку, и чем больше чаще тем сильнее, и человек может начать расматривать других людей, причем даже близких, в качестве ужина, что чисто с точки зрения развития общества и эволюции ведет к деградации и при массовости явления к гибели группы особей, так что так, &quot;канибализм&quot; же в переносном смысле , когда происходит передел иподобные вещи, ну так мы это наблюдаем каждый день, и к стати такие &quot;канибалы&quot; могут быть крайне вредны для общества, ярким представителями являются ростовщики, банкиры, и если государство образно говоря не надевает на них &quot;намордник&quot; то они становятся опасны для общества и государства- посмотрите сколько бед приносят банковские кланы в мире,  в их генодониской погоне за прибылью любыми средствами, так что очень многое относительно и ситуативно, а так -что банкир что обычный людоед- опасные звери- только всего отличие в скорости которой убивают своих жертв, ну и количестве
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6 час.
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