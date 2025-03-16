О вреде абстрактного гуманизма: всегда ли неправ людоед?

Анд

Поняно чего автор сказать хотел, но не много "подушню": причина по которой люди отказались от каннибализма, не только там в гуманизме, но при этом есть причины гораздо более прозаичны: первое - болезни, которые развиваются при таких делах, причем не только психические но и всяке прочие нарушения, второе проистекает из первого- даже вынужденный канибализм повреждает психику человеку, и чем больше чаще тем сильнее, и человек может начать расматривать других людей, причем даже близких, в качестве ужина, что чисто с точки зрения развития общества и эволюции ведет к деградации и при массовости явления к гибели группы особей, так что так, "канибализм" же в переносном смысле , когда происходит передел иподобные вещи, ну так мы это наблюдаем каждый день, и к стати такие "канибалы" могут быть крайне вредны для общества, ярким представителями являются ростовщики, банкиры, и если государство образно говоря не надевает на них "намордник" то они становятся опасны для общества и государства- посмотрите сколько бед приносят банковские кланы в мире, в их генодониской погоне за прибылью любыми средствами, так что очень многое относительно и ситуативно, а так -что банкир что обычный людоед- опасные звери- только всего отличие в скорости которой убивают своих жертв, ну и количестве