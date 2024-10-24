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Галичина-ТВ: «Не обслуживать русскоязычных в магазинах. Сделать им жизнь невыносимой!»

Галичина-ТВ: «Не обслуживать русскоязычных в магазинах. Сделать им жизнь невыносимой!»

Украину нужно превратить в такую среду, где русскоговорящему украинцу нельзя будет никуда дернуться. Об этом на телеканале «Галичина» заявила местная писательница, профессор Прикарпатского национального университета Ольга Деркачёва, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Галина
Пошли вы все хохляры Богом проклятые на   три самые веселые буковки, там для вас самое место...... Вот там и вопите сколько вам влезет пока колышек до головы не достанет....
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