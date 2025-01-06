Экс-начальник Приволжской железной дороги Александр Храпатый, уволенный в 2016 году за "лоббизм и конфликт интересов", стал жертвой мошенников и потерял 87 миллионов рублей.
Вот же дурак...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Денисов
Сколько лет воровал-воровал, а тут раз, и денежки тю-тю.... да еще и финансировании хохлов могут обвинить... тоже откупаться придется...
Ответить
3 час.
ИН
Ирина Некрасова
Вам часто платили за мнение? Мне лично ни разу в жизни, как и большинству россиян. Тем не менее мнение у этого большинства поразительно единое по поводу внутренней политики государства.
Ответить
3 час.
ПП
Петр Петрович Канаев
Нет , не обвиня! Ещё пожалеют. Страхуйте вклады в Сбербанке.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии