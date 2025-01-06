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Вот же дурак...

Экс-начальник Приволжской железной дороги Александр Храпатый, уволенный в 2016 году за "лоббизм и конфликт интересов", стал жертвой мошенников и потерял 87 миллионов рублей.

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Комментарии
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Александр Денисов
Сколько лет воровал-воровал, а тут раз, и денежки тю-тю.... да еще и финансировании хохлов могут обвинить... тоже откупаться придется...
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3 час.
ИН
Ирина Некрасова
Вам часто платили за мнение? Мне лично ни разу в жизни, как и большинству россиян. Тем не менее мнение у этого большинства поразительно единое по поводу внутренней политики государства.
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3 час.
ПП
Петр Петрович Канаев
Нет , не обвиня! Ещё пожалеют. Страхуйте вклады в Сбербанке.
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3 час.

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