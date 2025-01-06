Вот же дурак...

Александр Денисов Сколько лет воровал-воровал, а тут раз, и денежки тю-тю.... да еще и финансировании хохлов могут обвинить... тоже откупаться придется...

ИН Ирина Некрасова Вам часто платили за мнение? Мне лично ни разу в жизни, как и большинству россиян. Тем не менее мнение у этого большинства поразительно единое по поводу внутренней политики государства.