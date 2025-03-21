«Юг России под ударом»: Зеленский готовит самую крупную атаку за всю СВО

MB

Marina Bubon

Если вспомнить, что мы с 2014 года ещё не отмылись от Боинга …все будет именно так- мы сами себя обстреливаем. И всколыхнётся цветущий сад, и будет подпевать кровавому карлику… а мы снова будем со всех трибун доказывать, что мы хорошие. И нам мораль не позволяет …