БлокнотРУ Юг и центр России будут под ударом. По словам инсайдера, «просроченный» президент Украины ВладимирЗеленский готовит самую масштабную атаку на российские нефтеперерабатывающие за всю историю СВО.
«Юг России под ударом»: Зеленский готовит самую крупную атаку за всю СВО
Комментарии
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AS
Aleksandr Sobolev
Вы лично сколько детей и внуков потеряли? 😱
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8 час.
Оксана Дъякова
В том то и дело, что дроны смогут запустить с территории России
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7 час.
MB
Marina Bubon
Если вспомнить, что мы с 2014 года ещё не отмылись от Боинга …все будет именно так- мы сами себя обстреливаем. И всколыхнётся цветущий сад, и будет подпевать кровавому карлику… а мы снова будем со всех трибун доказывать, что мы хорошие. И нам мораль не позволяет …
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6 час.
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