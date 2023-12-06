9 жителей Ивановской области поборются за 1 млн рублей в конкурсе «Лидеры России»

Конкурсантам предстоит участие в окружном финале в Москве.С 6 декабря в Москве стартует окружной финал флагманского проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей» – ежегодного конкурса «Лидеры России».
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