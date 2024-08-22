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Китай

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В Москве открылась персональная выставка работ российской художницы в стиле традиционной китайской живописи гохуа

Москва, 21 августа /Синьхуа/ -- В Москве во вторник в Государственном музее искусства народов Востока состоялась церемония открытия персональной выставки известной российской художницы Анны Донченко "Зеленые горы и изумрудные воды".

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