В сеть утекли личные данные советников Трампа — Spiegel

Личные контактные данные членов администрации президента США Дональда Трампа, включая телефоны, электронные адреса и пароли, можно найти в свободном доступе в интернете, утверждает журнал Der Spiegel 26 марта со ссылкой на собственное расследование.
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