Курган получит от Путина особый статус за вклад в Победу

Курган получит звание «Город трудовой доблести» за вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Об этом стало известно на заседании, посвященном 80-летию Победы, которое провел президент России Владимир Путин.
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