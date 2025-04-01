Фурсин: 31 творческий проект получил грантовую поддержку по итогам конкурса «Открытая сцена»

В прошлом году на конкурс грантов «Открытая сцена» было подано 45 заявок, поддержку получил 31 творческий проект, заявил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.
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