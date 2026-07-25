Долгий просмотр телевизора у мужчин связали с уменьшением объёма мозга

«Ящик сделает тебя тупым» — это предупреждение родителей, оказывается, имело под собой основание. Новое исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's and Dementia, показывает: долгие часы перед телевизором в зрелом возрасте действительно связаны с изменениями в мозге — и именно теми, которые ассоциируются с болезнью Альцгеймера и деменцией.