Наемники из Румынии признались в участии в атаках на приграничье России

Наемники из Румынии утверждают, что были участниками атак на приграничные регионы России. Заявление об этом и видео в среду, 20 марта, размещены на странице группы Romanian Battlegroup Getica в социальных сетях.
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