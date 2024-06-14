24 пары из Архангельской области «расписались» в ЗАГСах в День России

﻿12 июня в ЗАГСах Поморья состоялись торжественные церемонии бракосочетания. Ирина Андреечева, руководитель ведомства, сообщила, что в Год семьи, объявленный президентом России, было принято решение начать приём заявлений на регистрацию брака 12 июня.