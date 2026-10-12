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В Орле суд оштрафовал сеть «Дикси Юг» на 700 тысяч за опасную еду

В Орле суд оштрафовал сеть «Дикси Юг» на 700 тысяч за опасную еду

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по заявлению регионального Управления Роспотребнадзора в отношении АО «Дикси Юг» (управляющая компания федеральной торговой сети «Дикси»).

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