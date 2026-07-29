В ход пошёл «капюшон»: тайские войска пытаются защитить танк Т-84 «Оплот-Т» В сети появились изображения танка Т-84 «Оплот-Т» вооруженных сил Таиланда со складной защитн.
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В ход пошёл «капюшон»: тайские войска пытаются защитить танк Т-84 «Оплот-Т» В сети появились изображения танка Т-84 «Оплот-Т» вооруженных сил Таиланда со складной защитн.
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