Макаревич* заявил, что не скучает по разочаровавшей его Москве

Сбежавший за рубеж после известных перемен на международной арене лидер музыкального коллектива "Машина времени" Андрей Макаревич* продолжает свою творческую деятельность, выступая на заграничных площадках.
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