Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенном наряде с глубоким декольте. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).