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Седокова снялась в откровенном наряде с глубоким декольте

Седокова снялась в откровенном наряде с глубоким декольте

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенном наряде с глубоким декольте. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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