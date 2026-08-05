Губернатор Миляев объявил угрозу атаки БПЛА в Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил о введении режима угрозы атак беспилотников. Ранее, режим действовал во вторник, что позволило уничтожить более 100 украинских БПЛА в течение 17 часов борьбы.
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