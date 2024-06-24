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Politico: ЕС объявит 24 июня о первом транше в €1,4 млрд Украине из активов РФ

Politico: ЕС объявит 24 июня о первом транше в €1,4 млрд Украине из активов РФ

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 24 июня на встрече глав МИД ЕС объявит о первом транше в €1,4 млрд прибыли от активов России в фонд помощи Украине.

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