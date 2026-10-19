ГУП РК «Крымгазсети» информирует об установленных розничных ценах на сжиженный углеводородный газ для бытовых нужд населения на период с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
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