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Царьград

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Врач Сережина посоветовала покупать арбузы не ранее второй половины июля

Врач Сережина посоветовала покупать арбузы не ранее второй половины июля

Ранние арбузы могут довести до онкологии, предупреждает врач.Врач-эксперт Вера Сережина посоветовала жителям России воздерживаться от приобретения и потребления ранних сортов бахчевых культур.

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