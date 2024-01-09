15 доказательств того, что неожиданные находки поджидают буквально везде

Что вы почувствуете, если обнаружите что-либо там, где этого быть не должно? Например, гайку в морожене или джакузи за стенкой вашей кухни? А будут ли вас переполнять эмоции, если вы найдете огромную жемчужину в устрице, заказанной в ресторане? Герои этой подборки доказали, что неожиданные находки можно встретить буквально везде:1.
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